Пенсионерка приняла наркотики в надежде избавиться от мигрени и оказалась в больнице

В Москве 76-летняя женщина приняла наркотики как обезболивающее и была доставлена в больницу с передозировкой, а ее приятель скончался ночью 9 октября. Об этом сообщает mk.ru.

43-летний мужчина решил навестить 45-летнего армейского друга и его 76-летнюю мать. В ходе беседы родственники рассказали, что с самого рождения страдают от хронической мигрени. Чтобы избавиться от постоянного дискомфорта, они даже были вынуждены принимать сильнодействующие обезболивающие.

Услышав это, мужчина заявил, что у него с собой есть отличное средство от боли. Он достал пакетик с неким порошком и высыпал «лекарство» в рот другу и пенсионерке, а потом и себе. Спустя некоторое время женщина почувствовала недомогание, а у самого гостя начались сильные судороги.

Врачи констатировали смерть гражданина от передозировки наркотиками. Пенсионерку доставили в реанимационное отделение местной больницы. При этом сын пожилой женщины не пострадал. По его словам, мать уже приходила в сознание, однако медики решили пока оставить ее под наблюдением.

Как утверждает сын пенсионерки, он был уверен, что принял обезболивающее, и даже подумать не мог, что у его друга есть наркотики.

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