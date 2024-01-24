Пьяная пассажирка «Победы» не стала скрывать эмоции и устроила стриптиз на борту, об этом сообщает РЕН ТВ.

Пассажирка рейса Чебоксары-Москва устроила настоящее представление во время полета. Женщина сначала приставала к пассажирам, сопровождая речь нецензурной бранью, а после ее стошнило на соседа по креслу.

После того, как женщина извинилась перед мужчиной, которому пришлось пережить не самый простой перелет, бортпроводники напомнили ей о правилах поведения в самолете. На какое-то время женщина успокоилась, однако позже она решила устроить стриптиз и сняла с себя одежду. На просьбы персонала остановиться она никак не реагировала — после приземления, на борт позвали полицейских, которые задержали авиадебоширку.

«Инцидент произошел 22 января. Сначала женщина вела себя нормально, но, когда самолет поднялся в воздух, она начала приставать к другим пассажирам. После первого замечания она на время успокоилась, но затем ее стошнило прямо на соседа», — рассказал источник.

Стюардессы предположили, что вероятной причиной такого поведения стало алкогольное опьянение девушки.

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