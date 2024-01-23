До 10 лет лишения свободы: владельцам разбившегося в Афганистане бизнес-джета грозит колония

Сотрудники правоохранительных органов могут возбудить уголовное дело в отношении пилота бизнес-джета Falcon 10, который потерпел крушение в Афганистане, а также в отношении его супруги. Семейная пара является владельцем самолета.

Паре грозит до 10 лет колонии, передает Telegram-канал Mash. Члену экипажа могут вменить допущение ошибки при пилотировании воздушного судна. Кроме того, супругам предстоит ответить за плохое состояние бизнес-джета.

Фактическим владельцем самолета является жена пилота. Ей принадлежит фирма, на которую зарегистрировано судно. При этом компания никогда не занималась пассажирскими перевозками. Чтобы брать людей на борт, бизнес-джет сдавали в аренду другой фирме, которая принадлежит самому пилоту.

Ранее стало известно, кто были пассажиры разбившегося в Афганистане самолета. Ими оказались супруги из Волгодонска.