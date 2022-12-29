«Путешественник во времени» назвал точную дату конца света

В социальной сети TikTok уже давно появился пользователь, утверждающий, что он прилетел из будущего. В качестве доказательства он периодически делает предсказания, а недавно назвал дату конца света.

Человек под ником @timetraveler322 утверждает, что прибыл из 2792 года на машине времени. Причем это только вторая разработка человечества, и ему посчастливилось ею пользоваться. В недавнем ролике подписчики у него спросили, когда произойдет уничтожение Земли, и «путешественник» с уверенностью заявил, что это случится 6 июля 2788 года. Причиной гибели планеты станет огромный метеорит.

Однако «гость из будущего» добавил, что это не будет концом для человечества, так как к тому времени уже появятся колонии на Марсе. А через 17 лет пребывания на «красной планете» станет очевидным то, что на ней тоже есть разумная жизнь.

Не все подписчики @timetraveler322 доверяют его предсказаниям, и к новому высказыванию многие отнеслись скептически. По их словам, названная дата слишком далеко от сегодняшнего дня, поэтому проверить правдивость слов «путешественника» нереально. К тому же он уже делал заявления, которые не сбывались.

Отметим, что ученые НАСА считают, что перемещения во времени – это лишь фантастика, которая на самом деле не может существовать. «Хотя на самолетах и спутниках время движется с другой скоростью, чем на Земле, мы не можем использовать машину времени для путешествия на сотни и тысячи лет», — заявили в агентстве.

Ранее астрофизики открыли новый сценарий конца света и назвали его сроки.