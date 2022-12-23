Луч солнца золотого: ученые назвали сроки смерти Земли

Научные специалисты из Гарвард-Смитсоновского Центра Астрофизики предрекли Земле еще один сценарий конца света. По их предсказаниям, Земля упадет на солнце через несколько миллиардов лет, когда огненный шар расширится и превратится в красного гиганта. Об этом сообщается на сайте газеты «Комсомольская правда».

Такой вывод эксперты сделали на основании наблюдений за планетой Kepler-1658b. Данная планета регулярно производит сближение со звездой, вокруг которой вращается. В скором времени подобные действия приведут к столкновению со звездой.

Подобный конец ученые сулят и нашей планете. Апокалипсису уже даже дали название - Adios (Адьес). Но мы только третьи в очереди. Сначала эта учесть постигнет Меркурий, потом Венеру, мы третьи. Но такой сценарий может наступить еще нескоро, минимум через 5 миллиардов лет. Вопрос сохранности Марса по такому пути пока не изучен.

Математики Ангел Живков и Ивайло Тунчев из Софийского университета в Болгарии заверили, что на данный момент такой сценарий не грозит. Моделирование показало, что в ближайшие 100 тысяч лет планеты останутся на своих орбитах. Если какие-то изменения все-таки произойдут, то они будут носить незначительный характер и не окажут глобального влияния ни на что.