Пустые полки с водой, не хватает места и орудуют мародеры: что происходит в затопленном Орске

Жители Орска рассказали о мародерстве и грабежах после паводков. Пока одни люди спасают свои жизни, другие воруют чужое имущество. Об этом сообщает mk.ru.

Четвертый по счету прорыв дамбы произошел в городе в понедельник, 8 апреля. СМИ пишут, что на данный момент в Орске затоплено уже более 8 тысяч строений. Жителей продолжают эвакуировать, но места заканчиваются, также как питьевая вода на полках в магазинах. Люди раскупают соки, кефир, многие боятся отравиться.

«Как в американских фантастических фильмах про потоп и водный мир», – говорят жители.

Также появились сообщения о мародерах, некоторые даже попали на камеры очевидцев. Они передвигаются на лодках и маскируются под волонтеров или жителей, которые возвращаются за своими вещами. Но на самом деле это не так. Такая же ситуация происходит в Оренбурге.

«Тележку и прицеп ты зачем забрал? Видишь, за тобой веселая машинка едет. На меня посмотри, чтобы половина Оренбурга тебя знала, крыса ты наша», – говорит сосед предполагаемому мародеру.

Корреспонденты телеканала «360» пообщались с жителями, которые остались без единственного жилья. Большая часть людей выбежали из домов в чем были, некоторые не взяли с собой ничего, включая домашних питомцев.

Дом Светланы находится на горе, поэтому она приняла решение не эвакуироваться. Жительница говорит, что видит в ее районе людей, которые приехали из затопленных мест. Они живут в машинах и готовят на кострах.

«Люди плачут, потому что многие остались практически без жилья. Трое суток дом стоит под водой и его больше не будет, потому что он сгниет», — рассказала женщина.

Ранее мы писали о том, что лодка с детьми перевернулась во время эвакуации в Самарской области.