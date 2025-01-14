Опубликовано 14 января 2025, 10:451 мин.
Пулевое отверстие в голове: найден убитым чемпион РФ по гиревому спорту Владимир Фащенко
Baza: в Москве нашли убитым чемпиона РФ по гиревому спорту Владимира Фащенко.
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В центре Москвы обнаружили мертвым чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фащенко. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника, в ночь на 13 января тело мастера спорта международного класса с пулевым отверстием в голове было найдено в здании на Ольховской улице.
На место убийства были вызваны сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Официального подтверждения данной информации к настоящему моменту не поступало.
Ранее в Казани на дне реки обнаружили тело 44-летнего поэта Рустема Аубакирова. 3 января он отправился на лыжную прогулку по реке Казанке и без вести пропал.