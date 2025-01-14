Пулевое отверстие в голове: найден убитым чемпион РФ по гиревому спорту Владимир Фащенко

В центре Москвы обнаружили мертвым чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фащенко. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, в ночь на 13 января тело мастера спорта международного класса с пулевым отверстием в голове было найдено в здании на Ольховской улице.

На место убийства были вызваны сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Официального подтверждения данной информации к настоящему моменту не поступало.

Ранее в Казани на дне реки обнаружили тело 44-летнего поэта Рустема Аубакирова. 3 января он отправился на лыжную прогулку по реке Казанке и без вести пропал.