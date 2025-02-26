Птица уронила на школьный двор оторванную детскую руку

В Дублине, Ирландии, сотрудники полиции обнаружили на школьном дворе оторванную детскую руку и связали ее с недавним инцидентом, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает Irish Mirror.

Согласно камерам видеонаблюдения, кисть человеческой руки перед школой уронила птица. Получив сообщение о странной находке, правоохранители оцепили двор и осмотрели конечность. Полицейские предполагают, что она принадлежит 12-летнему мальчику.

Накануне ребенок находился возле костра, когда баллон с газом, который он держал, взорвался и оторвал ему кисть. Мальчика экстренно доставили в больницу. Предполагается, что птица подобрала отброшенную взрывом конечность на месте ЧП.

Уточняется, что несовершеннолетний жив. В настоящий момент он проходит лечение в больнице Mater. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге мужчина 10 лет просидел дома, вышел на улицу и пропал.