Прыжок стоит 2,5 тысячи рублей: девушка упала с 33-метровой парашютной вышки и разбилась

В Екатеринбурге прыжок с парашютной вышки закончился для 21-летней девушки госпитализацией. По предварительной информации, у нее был слишком короткий страховочный трос, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Екатеринбурженка пришла в парк Чкалова, где есть аттракцион — парашютная вышка. Высота конструкции достигает 33 метров. Девушка заплатила за билет 2,5 тысячи рублей и поднялась наверх. В результате прыжка она получила серьезные травмы.

На место оперативно прибыли медики. Бригада скорой помощи забрала пострадавшую в одну из городских больниц. Организаторы аттракциона утверждают, что используют только сертифицированное оборудование, которое выдерживает нагрузки.

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