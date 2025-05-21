«Поскользнулся и упал под колесо»: осужденный экс-мэр Петропавловска-Камчатского Иваненко лишился кисти руки

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, осужденный за взятки, лишился руки после травмы. Врачи ампутировали кисть.

Об этом узнало издание РБК.

В управлении ФСИН по Камчатскому краю, где Иваненко отбывает наказание в колонии №5, сообщили, что осужденного госпитализировали 13 мая. Во время исполнения работ на объекте в поселке Крутобереговой он получил травму. При этом объект не относится к ФСИН, уточнили в ведомстве.

«При осуществлении работ по погрузке металлоконструкций поскользнулся и упал под колесо, получил травму руки», - пояснили в управлении ФСИН по региону. Сейчас Иваненко продолжает оставаться на стационарном лечении.

В СК отмечали, что 48-летний Иваненко «запрыгнул на движущееся транспортное средство и, не удержавшись, сорвался с него», в результате наезда транспортного средства получил травму руки.

РБК сообщает, что врачи ампутировали кисть.

«Частичная травматическая ампутация на уровне нижней трети предплечья», - приводит издание сообщение СК.

Иваненко был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу. Позже наказание смягчили – экс-мэра направили на принудительные работы.

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