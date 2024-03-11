Прыснула в лицо перцовым баллончиком: на режиссера Гунара Ласта напали в Москве

На известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта напала сотрудница Ozon в Москве. Инцидент произошел в пункте выдачи заказов неподалеку от метро «Белорусская».

По данным Telegram-канала Mash, 82-летний мужчина пришел 7 марта забрать подарки к Международному женскому дню. В этот момент он поругался с работницей пункта выдачи. Она заявила, что заказа нет и она не справочное бюро, чтобы объясняться за работу маркетплейса. После девушка начала кричать на пенсионера и прыснула ему перцовым баллончиком в лицо.

Мужчине стало плохо: его увезли на скорой помощи. Врачи предлагали режиссеру госпитализацию, но он отказался. После в пункт выдачи приехали полицейские, и Гунар составил заявление на сотрудницу Ozon.

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