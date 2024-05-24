Прыгнул в море за тапком и утонул: выпускник погиб после последнего звонка в школе

В Анапе выпускник одной из школ погиб после последнего звонка. Мальчик утонул в море, когда пытался достать тапок. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, девятиклассник вместе с друзьями отправился на пирс после праздника в общеобразовательном учреждении. Однако в какой-то момент обувь подростка слетела и попала в воду. Чтобы достать тапочек, школьник прыгнул в море, позабыв, что не умеет плавать, и начал тонуть.

На помощь мальчику бросился одноклассник, но он не успел до него доплыть. На данный момент тело подростка все еще не найдено. Поиски продолжаются уже около трех часов.

Отметим, что погибший учился в кадетской школе, и только в прошлом году перевелся в обычную.

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