Прыгнул в холодную воду, и остановилось сердце: в Крыму студент умер во время практики

Студент РГУ нефти и газа умер во время практики. Трагедия произошла в Крыму, куда учащийся приехал в начале июня.

О смерти сообщил Telegram-канал Mash на волне.

По его информации, молодой человек учился на факультете геологии и геодезии. В Алуште студенты жили в пансионате, слушали лекции, изучали камни. Парень рассказывал матери о загруженном графике.

Через 10 дней сын перестал отвечать родительнице. Позже матери позвонил заведующий практикой, он сообщил, что учащийся прыгнул в холодную воду и у него остановилось сердце. Сопровождающих в этот момент рядом не было – они сказали матери погибшего, что «кушали» и не обязаны следить.

Родители забрали тело сына из Алушты.

Ранее сообщалось, что в парке Москвы нашли тело студента ВГИКа. Погибшему было 22 года.