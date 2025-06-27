Прыгнул в холодную воду, и остановилось сердце: в Крыму студент умер во время практики
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Студент РГУ нефти и газа умер во время практики. Трагедия произошла в Крыму, куда учащийся приехал в начале июня.
О смерти сообщил Telegram-канал Mash на волне.
По его информации, молодой человек учился на факультете геологии и геодезии. В Алуште студенты жили в пансионате, слушали лекции, изучали камни. Парень рассказывал матери о загруженном графике.
Через 10 дней сын перестал отвечать родительнице. Позже матери позвонил заведующий практикой, он сообщил, что учащийся прыгнул в холодную воду и у него остановилось сердце. Сопровождающих в этот момент рядом не было – они сказали матери погибшего, что «кушали» и не обязаны следить.
Родители забрали тело сына из Алушты.
Ранее сообщалось, что в парке Москвы нашли тело студента ВГИКа. Погибшему было 22 года.