Прямо на глазах у школьников во время урока: мужчина зверски избил ветерана Донбасса и Сирии

Нападение на ветерана Донбасса и Сирии произошло в одной из школ Энгельса. Мужчина пришел, чтобы провести Урок мужества, но был жестоко избит отцом ученика, передает Telegram-канал Осташко! Важное.

Все началось с того, что бывший участник боевых действий сделал замечание мужчине, который агрессивно себя вел по отношению к работнице школы. В итоге отец одного из учеников выплеснул агрессию на самом ветеране.

Родитель стал жестоко избивать оппонента прямо на глазах у детей После случившегося пострадавшего ветерана доставили в больницу с повреждениями: у него зафиксировали перелом носа, глазницы, челюсти и черепно-мозговую травму.

Сейчас в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов. В отношении агрессора возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в томской больнице отказались оперировать участника СВО. Он получил ранение во время выполнения боевого задания.