Мать украинского футболиста Александра Алиева заявила, что не общается с ним. Журналисты связались с женщиной после того, как в Сети распространился ролик, в котором ее сын призывал ВСУ убивать мирное население Курской области.

Портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что родители Алиева сами куряне. Поэтому своим заявлением спортсмен попросил бойцов ВСУ лишить жизни членов своей семьи.

От комментариев мама футболиста отказалась. В беседе с журналистом она лишь заявила, что сейчас в ее жизни нет Александра.

«Вообще не держу связь, и все», - поделилась мама Алиева.

Напомним, что Александр Алиев - бывший футболист московского «Локомотива». Родился он в Хабаровске и до 12 лет жил в России. Его отец был военным летчиком.

Ранее стала известна личность парня, который отбил дрон ВСУ головой. Им оказался 33-летний потомственный казак, ушедший на СВО в июле.