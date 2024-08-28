Опубликовано 28 августа 2024, 20:111 мин.
Ему 33 года, в июле ушел на СВО: известна личность парня, который отбил дрон ВСУ головой
Отбивший головой дрон ВСУ 33-летний парень в июле ушел на СВО.
© Freepik
Парень, отбивший дрон ВСУ головой, оказался потомственным казаком. Ему 33 года, зовут Михаил. В июле он ушел на СВО.
О личности парня сообщил Олег Царев в своем Telegram-канале.
Ему известно, что мужчина – потомственный казак из Воронежской области. В июле 2024 года он ушел на СВО в качестве добровольца, служит штурмовиком.
В начале августа он отбил дрон ВСУ во время атаки. Это произошло на Харьковском направлении. Мужчина был в каске, но получил ранение: у него нашли рассечение и осколки вблизи позвоночника и в голени.
Известно, что парень находится в госпитале, ему проведут операцию на позвоночнике. Мужчина ждет возможности вернуться на СВО.
Ранее сообщалось, что участник спецоперации подарил свой орган 28-летнему сыну.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Олега Царева
Автор:Лилия Караева