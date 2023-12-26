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СЛУЧИЛОСЬ
12:09, 26 декабря 2023
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Проживали вместе: суд арестовал мужчину, который убил мать из-за намерения продать квартиру

В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери из-за квартиры .

Проживали вместе: суд арестовал мужчину, который убил мать из-за намерения продать квартиру

© Freepik

Суд избрал меру пресечения в отношении 31-летнего жителя Балашихи Московской области, который обвиняется в убийстве матери из-за квартиры. Мужчину арестовали на время проведения следствия, передает РЕН ТВ со ссылкой на СК.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в ходе ссоры. Житель Балашихи поссорился со своей 58-летней матерью 20 декабря. Причиной конфликта стал квартирный вопрос: женщина хотела продать недвижимость, а мужчина был против — родственники проживали вместе.

В итоге сын схватил нож и нанес множественные ранения матери в области живота и шеи. После нападения пострадавшая жительница Балашихи скончалась. Мужчина на следующий день сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. По факту расправы над женщиной было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей.

Ранее в Новосибирской области суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, который зарезал сожительницу. Мужчину отправили в колонию.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
мать
квартира
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