Проживали вместе: суд арестовал мужчину, который убил мать из-за намерения продать квартиру

Суд избрал меру пресечения в отношении 31-летнего жителя Балашихи Московской области, который обвиняется в убийстве матери из-за квартиры. Мужчину арестовали на время проведения следствия, передает РЕН ТВ со ссылкой на СК.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в ходе ссоры. Житель Балашихи поссорился со своей 58-летней матерью 20 декабря. Причиной конфликта стал квартирный вопрос: женщина хотела продать недвижимость, а мужчина был против — родственники проживали вместе.

В итоге сын схватил нож и нанес множественные ранения матери в области живота и шеи. После нападения пострадавшая жительница Балашихи скончалась. Мужчина на следующий день сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. По факту расправы над женщиной было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей.

Ранее в Новосибирской области суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, который зарезал сожительницу. Мужчину отправили в колонию.