Проживала с отцом-слесарем: тело 12-летней девочки с пакетом на голове нашли в квартире

Шестиклассница погибла при невыясненных обстоятельствах в Лодейном Поле Ленинградской области. Ее тело обнаружили в квартире. На голове у девочки был пакет, передает 78.ru.

По информации журналистов, несовершеннолетняя погибла в квартире одного из домом на Набережной улице. Тело школьницы увезли в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установят точную причину смерти 12-летнего ребенка. Предварительно, девочка скончалась от удушья.

Что касается условий проживания шестиклассницы, то она воспитывалась отцом-слесарем. О матери информации пока нет. На профилактическом учете семья не состояла. Детали и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе расследования уголовного дела.

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