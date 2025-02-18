Была одной из трех жен иностранца: тело продавщицы с дырой в подбородке нашли в Ленобласти

В Ленинградской области на обочине в лесу нашли тело 32-летней гражданки Таджикистана с дырой в подбородке. В расправе над женщиной подозревают ее бывшего мужа.

Женщина работала продавщицей в алкомаркете в Гатчинском районе и состояла на миграционном учете. Две с половиной недели назад она пропала. Брат иностранки обратился в полицию, и лишь 17 февраля оперативникам удалось найти ее тело.

По данным Фонтанки, женщина была одной из трех жен 40-летнего гражданина Таджикистана. Незадолго до случившегося они развелись по мусульманскому обычаю.

Одна из жен иностранца состояла с ним в официальном браке. Еще одна женщина и убитая продавщица сожительствовали с мужчиной. Со второй супругой у него сразу возникли ссоры и решил разорвать с ней отношения. В мусульманских обычаях для этого мужчине достаточно сказать три раза: «я с тобой развожусь».

Две недели назад бывший муж заехал к продавщице на работу в алкомаркет. Она села к нему в машину на заднее сидение и объявила, что будет теперь жить, как хочет. Иностранец вышел из себя после таких заявлений и начал бить женщину. Через некоторое время, по данным издания, он отвез ее тело к деревне Романовка и оставил недалеко от шоссе, забросав валежником.

Ранее в Абхазии у озера Рица обнаружили тело пропавшего россиянина. Мужчина, по предварительным данным, мог сорваться со скалы.