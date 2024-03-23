Проявил беспримерное мужество: Бастрыкин поручил наградить посетителя «Крокуса», обезвредившего террориста

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился с поручением представить к награде посетителя «Крокус Сити Холла», который обезвредил одного террориста и тем самым спас жизнь десяткам человек.

Своим поступком, по словам председателя ведомства, гражданин проявил беспримерное мужество, передает Telegram-канал Zvezdanews. Он, пытаясь защитить супругу от вооруженного бандита, набросился на него и смог обезвредить. Помимо спасения себя и жены, мужчина спас и других людей, которые могли попасть на линию огня и быть убиты боевиком.

Ранее зритель, вступивший в схватку с террористом в «Крокус Сити Холле», заявил, что принял решение быстро. По словам мужчины, он воспользовался моментом и нанес преступники несколько ударов в голову, после чего тот стал опускаться.

Террористы атаковали «Крокус» накануне, 22 марта. Они ворвались в здание и устроили стрельбу с пожаром. В результате нападения погибли более 100 людей. Список жертв продолжает пополняться с каждым часом.