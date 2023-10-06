Провожал из школы девочку: дети мигрантов избили пятиклассника на глаза у его подруги
СК проверяет информацию о групповом избиении пятиклассника в Новосибирске.
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В Сети опубликовали видео, на котором группа несовершеннолетних избивает ученика пятого класса в Новосибирске. Сотрудники Следственного комитета обратили внимание на инцидент и начали проверку.
Информация о работе сотрудников правоохранительных органов появилась на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области. Так, известно, что нападение на пятиклассника было совершено еще 29 сентября на улице Титова в Ленинском районе.
По данным СМИ, некоторые из участников избиения — дети мигрантов. Кроме того, хулиганы придерживаются запрещенной в России арестантской идеологии.
Драка, по словам пострадавшего мальчика, началась из-за того, что обидчики забрали у него обувь. В этот момент семиклассник провожал свою подругу до дома. После избиения школьник попал в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. На основании результатов проверки СК будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее в Москве боец-кикбоксер жестоко избил 15-летнего подростка. Несовершеннолетний сделал спортсмену замечание.