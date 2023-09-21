Кикбоксер выбрал в соперники подростка и избил его до тяжелого состояния

В Москве 21-летний мужчина избил 15-летнего подростка из-за замечания. Нападавшего задержали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка СКР.

По данным источника, все произошло 20 сентября на Лобненской улице. Нападавший избил подростка из-за замечания. Какой именно был разговор между молодыми людьми, не уточняется. После избиения школьнику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Подозреваемый нанес подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 21-летнего мужчину, который признал свою вину на допросе. Отмечается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации РИА Новости, нападение на подростка совершил кандидат в мастера спорта по кикбоксингу.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске спасли женщину, которую гражданский муж запер в гараже и избивал. Тревогу забили местные жители, которые стали очевидцами случившегося. Они рассказали полицейским о том, что в одном из гаражей слышат женские крики.

Сотрудники прибыли на место и начали взламывать дверь, но через какое-то время пленнице самой удалось ее открыть и сбежать. Тут же за ней помчался сожитель, у него в руках был топор.