«Провокация»: народ возмущен, что у мемориала погибшему байкеру снова паркуют авто

Жители района Люблино назвали провокацией парковку автомобиля у импровизированного мемориала погибшему байкеру. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Всю общественность потрясла новость о том, что мигрант ударил ножом водителя мотоцикла за замечание о неправильной парковке. Молодой человек скончался, а напавший подозревается в убийстве.

На месте случившегося был создан импровизированный мемориал, где уже в который раз паркуется чей-то автомобиль. Выяснилось, что владельцем бежевой машины является 60-летний житель подмосковного Долгопрудного.

«Местные жители считают, что неправильная парковка у мемориала – провокация», — говорится в сообщении.

Что касается самого дела, то 22 апреля мигрант, с которым у байкера был конфликт, заключен под стражу. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, до 18 июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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