«Он был не в себе»: в Екатеринбурге мужчина в один день рухнул под поезд в метро и попал под машину

В Екатеринбурге мужчина в один день упал под поезд в метро, сбежал из больницы попал под машину. E1.ru выяснил личность пострадавшего и детали произошедшего.

Накануне утром, 30 июня, в Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» упал под поезд мужчина. В результате случившегося он был госпитализирован в городскую больницу №24 в состоянии средней степени тяжести, однако впоследствии внезапно сбежал оттуда по неизвестным причинам и попал под машину в районе Московской — Объездной. Пострадавший получил переломы и другие травмы и был снова доставлен в клинику. Сообщалось, что в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Супруга пострадавшего мужчины рассказала E1.ru, что могло предшествовать случившемуся. Выяснилось, что молодого человека зовут Влад, ему 27 лет. По словам его жены, они вместе уже девять лет, у пары есть трехлетний сын. Однако 29 июня Влад внезапно ушел из дома и пропал.

«Он ушел часов в шесть вечера позавчера. Мы надеемся, что выживет, я не знаю даже, что говорить. Все в шоке, моя мама, я. Ну не могла я такого подумать», — рассказала девушка.

Несмотря на то, что ничто не предвещало беды и отношения в семье были хорошие, супруга Влада призналась, что в последнее время поведение мужа стало подозрительным. По ее словам, он как будто «был не в себе» и часто мог говорить странные вещи. Девушка призналась, что даже думала о том, чтобы положить супруга в больницу.

«Он был не в себе, в депрессии какой-то. Вроде адекватно разговаривал. Я думала, что все-таки придет в себя. В последнее время у него какой-то тик, может, был в голове, он все писал, что любит меня и так далее. Вот у тебя, говорит, началась новая жизнь», — поделилась жена пострадавшего.

Девушка рассказала, что на данный момент Влад лежит в больнице в тяжелом состоянии, у него «переломаны ноги, ключица, рука», а также «пострадали внутренние органы».

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