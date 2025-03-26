Проводил липовые концерты: полиция задержала участника шоу «Голос»

Сотрудники правоохранительных органов задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова, передает Telegram-канал Mash. По информации журналистов, его подозревают в мошенничестве с Пушкинской картой. Сумма ущерба от его действий составила 1,3 млн рублей.

Следователям стало известно, что Кадыров вместе с заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар» организовывал липовые концерты, на которые тратились деньги с Пушкинских карт. Никаких выступлений не было, а бюджетные средства шли паре на счет.

Правоохранители заинтересовались певцом после того, как количество потраченных бюджетных средств на его концерты стало слишком большим. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев путем обмана похитил у Алексея Блиновского более 47 млн рублей. Об этом стало известно из релиза СК РФ.