Проверят на вменяемость: внучку экс-мэра Самары отказались отпускать под домашний арест

Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерину оставили под стражей по делу о двойном убийстве. Адвокат девушки просил отправить ее под домашний арест из-за маленького сына, но апелляция была отклонена.

Постановление об этом вынес сегодня Самарский районный суд, пишет 360.ru. Следствие утверждает, что Екатерина убила дедушку и его жену, а после скрыла улики.

По данным Kp.ru, адвокат обвиняемой пояснил, что ей будут проводить психиатрическую экспертизу на вменяемость.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения, чтобы Екатерина могла вернуться к маленькому сыну. Но следователь выступил против этого, указав на тяжесть преступления и собранные доказательства. Фигурантка дела пока сохраняет молчание. Она не отрицает и не признает вину. В качестве потерпевшей опросили ее мать, Людмилу Тархову.

Екатерина останется под стражей до 2 апреля 2025 года.

Напомним, что Екатерине Тарховой 7 февраля предъявили обвинения в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). У нее в квартире были найдены паспорта родственников и их телефоны. Она успела продать автомобиль супругов и ювелирные украшения.щ

Ранее следователи нашли зацепку в деле убийства Тарховых. Они обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим.