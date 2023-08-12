Проверить на вменяемость: обвиняемую в убийстве Далера осмотрят врачи

Жительница Екатеринбурга, которой выдвинуто обвинение в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, направлена в психлечебницу на экспертизу.

Как пишет kp.ru, в стационаре областной психиатрической больницы на Сибирском тракте женщина будет находиться в течение месяца. Дело в том, что проверка на вменяемость — обязательная процедура в тяжких преступлениях.

Напомним, что по экспертизе специалисты не смогли определить точную причину смерти Далера. Муж подозреваемой ранее опроверг слухи о том, что тело мальчика хранилось в морозильной камере.

Ранее мы писали, что москвич ранил в шею супругу и оставил в квартире с 13-летним ребенком.