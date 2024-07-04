Провели профилактическую беседу: сбившая девочку на электросамокате школьница не понесет наказания

После того как школьница на электросамокате сбила девочку в симферопольском парке, журналистам удалось пообщаться с матерью пострадавшей. Женщина заявила, что рассекшая лоб ее ребенку крымчанка не понесет никакого наказания.

Мать девочки обратилась в полицию и там встретилась с родителями 12-летней самокатчицы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Те извинились перед женщиной, но никакой финансовой помощи не предложили. При этом школьница не понесет административной ответственности. С юной крымчанкой лишь провели профилактическую беседу.

Что же касается полуторагодовалой малышки, которая пострадала после наезда самоката, то у нее зафиксировано глубокое рассечение на лбу. Пострадавшую девочку пришлось экстренно доставить в больницу, где врачи зашили рану.

Ранее на Красной площади в Москве мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка. Дошкольник с травмами попал в больницу.