Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади

На Красной площади в Москве мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, дошкольник гулял по центру столицы вместе со своим отцом 24 июня. В это же время по площади ехал на самокате взрослый мужчина. Он не затормозил, когда приблизился к прохожему с ребенком и наехал прямо на мальчика, сбив его с ног.

Родитель пострадавшего подошел к виновнику, чтобы разобраться, но тот поспешно скрылся. Уточняется, что мужчина тоже был с сыном, он ехал за ним на самокате. К моменту приезда полиции обоих уже не было на месте.

После случившегося ребенка пришлось показывать медикам. У него травма головы. Состояние на данный момент не уточняется. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают самокатчика.

Ранее в Москве подросток швырнул самокат и попал в голову пятилетней девочки. Испугавшись, мальчик скрылся. Пострадавшей теперь будет проведена трепанация черепа.