Проведет начало учебного года в больнице: отец пытался разжечь мангал, но случайно поджег 11-летнего сына

Экстренная помощь потребовалась 11-летнему мальчику в Московской области. Школьник попал в больницу с сильными ожогами после поездки на шашлыки со взрослыми, передает Life.ru.

Семья из столицы отдыхала на даче в городском округе Серебряные Пруды. Днем москвичи решили пожарить мясо на углях. Отец взял для этого розжиг, но в процессе подготовки мангала расплескал его. Рядом стоял сын мужчины.

Когда глава семейства разжег пламя, то оно перекинулось и на ребенка. Огонь удалось потушить, однако мальчик за это время сильно пострадал. В больнице у него зафиксировали 50% ожогов тела. Когда школьник сможет вернуться к учебе, пока не ясно.

Ранее в Подмосковье двое друзей попали в больницу с ожогами после жарки шашлыков. Они не уследили за пламенем и загорелись.