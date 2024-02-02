Провалился в дыру: ребенок упал с четырехметровой горки в торговом центре и попал в больницу

В торговом центре в Мытищах мальчик упал с четырехметровой горки в игровой комнате. В результате родители отвезли ребенка в больницу.

Подробности инцидента приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Семья привела трехлетнего сына в игровую комнату 1 февраля. Мальчик катался с горки под названием «Вулкан» и упал.

«Малыш провалился в дыру, которая образовалась из-за того, что сетка на горке не была закреплена», - сообщил изданию осведомленный источник.

Родители доставили мальчика в больницу. В каком состоянии находится ребенок, неизвестно. В полицию поступило соответствующее заявление – семья малыша хочет привлечь к ответственности представителей площадки.

Ранее сообщалось, что в Калужской области ребенок упал в канализационный люк около школы. Чтобы вытащить школьника, спасатели использовали трос. Подробности читайте здесь.