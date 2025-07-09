Проткнуто легкое: артистку ансамбля МВД избили перед смертью

Установлена причина смерти артистки ансамбля МВД «Горница». Эксперты выяснили, что девушку избили перед смертью: у нее были сломаны несколько ребер и проткнуто легкое.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Девушку госпитализировали из квартиры подруги в середине мая. Спустя время певица скончалась.

Эксперты узнали, что незадолго до этого девушку избили. Где и когда это произошло, неизвестно. Перед случившимся она перемещалась по Москве и Подмосковью. Также не установлен предмет, которым нанесли увечья.

Как пишет издание, знакомые умершей говорят о депрессии у певицы. Она была вызвана ограничениями в общении с детьми. Из-за пагубной привычки девушка общалась с несовершеннолетними в присутствии органов опеки.

По факту смерти певицы было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Расследование продолжается.

О смерти 38-летней артистки ансамбля МВД сообщалось 30 мая.