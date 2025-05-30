Неделю скрывала избиение и изнасилование: в Москве умерла 38-летняя артистка ансамбля МВД

В Москве умерла 38-летняя артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница». За неделю до ухода из жизни девушку избили и изнасиловали, но она скрывала это от родных. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, о преступлении россиянка решила никому не рассказывать. Незадолго до смерти она пришла домой к подруге с синяками и призналась, что из-за них пришлось пропустить выступление. Она осталась в гостях на пару дней, но состояние не улучшалось – становилось только хуже.

Подруга артистки вызвала бригаду скорой помощи, а затем позвонила отцу приятельницы. Девушку забрали в больницу, и уже там она пообщалась с полицейскими. Певица призналась, что на нее напали прямо в квартире. Больше никаких подробностей она рассказать не успела, так как скончалась.

Предварительно, причина смерти – осложненный перелом ребер. Обстоятельства кончины артистки выясняются.

Ранее после болезни умер карельский актер Александр Лисицын.