Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Косенко, об этом сообщает Lenta.Ru.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении блогера, кинувшего в снег ребенка и разместившего в своих соцсетях соответствующий ролик.

Бастрыкин также поручил провести в отношении Сергея Косенко налоговую проверку и передать российским правоохранительным органам блогера, который сейчас находится за границей.

Напомним, 8 января в соцсетях блогера появилось видео, на котором он кидает в сугроб своего двухмесячного сына. Многие пользователи не понял смысла ролика и посчитали действия Косенко опасными для здоровья его ребенка.

Позже к комментаторам присоединились общественные деятели и депутаты — они потребовали привлечь блогера к ответственности. Сам Косенко удалил ролик из соцсетей.

Ранее мы писали о том, что Тина Канделаки нашла нужным осудить блогера Косенко, бросившего ребенка в сугроб.