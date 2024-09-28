Против отца погибших в Красноярском крае детей могут возбудить уголовное дело

Против отца массово погибших от отравления в Красноярском крае могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

34-летний глава семейства признался, что распылил средство от насекомых во всех комнатах, а после не проветрил дом. В помещении была открыта только маленькая форточка. Он единственный выпил таблетку от живота, когда почувствовал себя плохо.

Из села Красная Сопка, где живет семья, изъяли все средства от насекомых для дальнейшей проверки.

Делом занимаются правоохранители.

Напомним, 21 сентября семья из Красноярского края поужинала пельменями и курицей, купленными в местном магазине. После этого все члены семьи почувствовали себя плохо. Четверых детей врачам спасти не удалось. При этом беременную мать и отца уже выписали из больницы. Родители детей настаивали на версии о том, что виной всему некачественные товары из магазина.

Ранее мы писали, что в крови погибших от отравления детей нашли вещество от насекомых. Компоненты инсектицидного средства также обнаружили на шерсти котенка, который тоже скончался.