Против «Кухни на районе» возбудили административное дело после массового отравления салатом с фасолью

Против «Кухни на районе» возбудили административное дело за нарушение санитарных норм.

Дело заведено по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Компании грозит штраф в 20 тысяч рублей или приостановка работы на 90 суток, отмечает RT.

Как сообщили РИА Новости в администрации Костромской области, в регионе молодой человек скончался от ботулизма, которым заразился в поездке в Нижний Новгород, там он ел уже готовый салат лобио.

Ранее стало известно, что после употребления салата в Москве за медпомощью обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализировали 14 человек, в Татарстане - более десяти. Многие попавшие в больницы с ботулизмом ели лобио от «Кухни на районе».

После этого правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках которого под домашний арест были отправлены гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и глава фирмы-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

Как сообщалось ранее, скрипачку оркестра Мариинского театра экстренно госпитализировали во время гастролей в Москве с признаками заражения ботулизмом. Артистка заказывала салат с фасолью в службе доставки.