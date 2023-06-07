Против дочери Михаила Пореченкова возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростка

Дочь Михаила Пореченкова, 18-летняя Мария, стала участницей ДТП с 16-летним подростком. В настоящее время в отношении нее возбудили уголовное дело.

«На Пореченкову по факту ДТП возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения», — сообщает РЕН ТВ.

Только в 2023 году у Марии было 24 нарушения ПДД. В отношении Пореченковой также вынесено определение о возбуждении дела об административном преступлении (часть 4 статьи 12.15 КоАП о нарушении ПДД и выезде на встречную полосу движения).

6 июня дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП с 16-летним юношей, ехавшим на скутере. Авария произошла в деревне Толстопальцево. Подросток поворачивал влево, когда Мария в него въехала. У юноши диагностировали многочисленные переломы и черепно-мозговую травму.

Ранее мы писали, что жена Пореченкова, Ольга, назвала «чушью» информацию о столкновении дочери и скутера.