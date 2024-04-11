Против блогера Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело о неуплате налогов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бизнес-коуча и блогера Дмитрия Портнягина. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, блогер стал фигурантом дела, возбужденного по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и «Отмывание денежных средств». Если Портнягина признают виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Уточняется, что с бизнес-тренера приставы взыскивают более 44,7 млн рублей за неуплату налогов. После обысков блогер подтвердил задержание своей супруги и отметил, что сам он в настоящий момент находится в зоне проведения СВО, куда отвозит гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, что силовики проводят обыски в помещениях, принадлежавших Дмитрию Портнягину. Жену бизнес-тренера увезли в следственный комитет, как только она вернулась в Москву из поездки.