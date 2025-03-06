Протест или рэкет: житель коммуналки терроризирует соседей при помощи колонки и песен SHAMAN

Певец SHAMAN стал настоящим проклятием для жителей коммуналки в Волгограде. Точнее не сам артист, а его композиции, которые на всю громкость включает один из жильцов. По словам соседей, мужчина пытается заставить их выкупить долю. Сам же нарушитель спокойствия утверждает, что объявил протест нечистоплотным сожителям.

Шумный жилец бывает в своей комнате крайне редко, передает E1.ru. В один из дней он принес туда музыкальную колонку и стал терроризировать соседей. Измученные люди утверждают, что таким образом он пытается их выселить и завладеть всей квартирой.

Что касается позиции волгоградца, то он утверждает, будто это не так. По словам мужчины, он никак не может попасть в комнату из-за соседских собак. Кроме того, он обвинил чужую семью в разведении антисанитарии.

Ранее житель Оренбурга напал на соседа. После словесной перепалки он термосом проломил ему череп.