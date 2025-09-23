«Держали на крючке три часа»: Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников в Москве. Она призналась, что инцидент произошел летом, когда на улице стояла сильная жара.

Эвелина заказала вентилятор и ждала доставку. В этот же день ей позвонили мошенники от имени курьера попросили назвать код и из СМС якобы для подтверждения заказа.

«Я назвала код! Я дебилка! Ну что я могу сделать? В тот момент я ничего не осознала. Меня держали на крючке еще три часа!», — поделилась Бледанс в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

При этом мошенники от имени представителя ФСБ убеждали звезду, что нельзя звонить в банк и блокировать карты. В этот момент Бледанс поняла, что ее обманывают.

«Они взяли несколько заявок на кредиты в разных банках, в тех, в которых у меня деньги не лежат», - рассказала Эвелина, добавив, что ей удалось их отменить.

Она также отметила, что мошенники не смогли украсть ее деньги, но в какой-то момент заставили почувствовать себя «врагом народа».

Ранее дочь музыканта Михаила Турецкого Эммануэль стала жертвой мошенников. Девушка отдала им все свои сбережения и наличные деньги из семейного сейфа после угроз уголовным делом об экстремизме. Речь может идти о 6 млн рублей.