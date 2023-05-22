«Просто запинали»: в Екатеринбурге мужчина с пробитой головой полтора часа просидел у ТЦ

В Екатеринбурге возле торгового центра мужчине разбили голову. Он полтора часа просидел на дороге, пока мимо него проходили люди. Нашлись те, кто оказали жителю помощь. О подробностях инцидента сообщает портал E1.RU.

Прохожий помог пострадавшему и рассказал о случившемся. По его словам, человек уснул на лавочке, а охрана, вместо того чтобы вежливо попросить уйти «разбудила его пощечиной и выгоняла пинками».

Мужчина по имени Вадим добавил, что заметил на лице пострадавшего кровь, вызвал бригаду скорой помощи и порекомендовал обратиться в полицию. Он выяснил, что человека зовут Евгений, и, скорее всего, у него сотрясение мозга. Было заметно, что он плохо ходил, но не был сильно пьян.

«Говорил складно, адекватно и почти не выражался, хотя многие в такой ситуации заговорили бы как сапожники. Евгений рассказал, что он выпил, но со слезами спрашивал, почему же его побили. Когда его грубо разбудили, он попробовал защищаться. Естественно, несколько человек его просто запинали и отвели подальше», – поделился Вадим.

Прохожий рассказал, что Евгений провел у дороги полтора часа. Лишь одна девушка вышла и принесла воды, чтобы он умылся. Сам житель дождался, пока к пострадавшему приехала скорая помощь.

Журналисты обратились за комментарием к представителю владельца местного торгового центра, но они отказались обсуждать ситуацию.

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