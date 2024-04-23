Смог вспомнить только с третьего раза: Бишимбаев забыл, как записал Салтанат в телефонной книге

В Казахстане продолжается судебное разбирательство по факту гибели Салтанат Нукеновой. Обвиняемым по делу проходит ее гражданский супруг Куандык Бишимбаев. На очередном заседании побывала российская журналистка Ксения Собчак. Во время процесса, она обратила внимание на то, что экс-министр даже не мог вспомнить, как у него записана девушка в телефоне.

Собчак поделилась историей поездки в Telegram-канале Кровавая барыня. Она написала, что очередное заседание было одним из самых важных. Причина тому — осмотр телефона подсудимого.

Теперь всем известно, что Бишимбаев снимал на видео избитую им Салтанат за несколько часов до ее смерти. Из ролика становится ясно, что экс-министр пошел на преступление из ревности.

Также Собчак обратила внимание на то, что Бишимбаев не смог сразу вспомнить то, как у него в телефоне записана Нукенова. По словам журналистки, это обстоятельство ее не удивило.

Ранее сообщалось, что судье по делу Бишимбаева выделили охрану. Ей стали поступать многочисленные угрозы.