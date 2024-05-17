«Просто выдумка»: русская «теща» Квинси Промеса высказалась о деле футболиста

Русская бабушка будущего ребенка Квинси Промеса назвала дело футболиста выдумкой. Она убеждена, что оно сфабриковано. Об этом пишет ИА Регнум.

Напомним, что экс-участница скандального проекта «Дом-2» Мэри Кулешова находится в ожидании ребенка от спортсмена из «Спартака». Сама она редко дает комментарии, а вот ее мама поделилась своим мнением с журналистами.

Дело в том, что футболиста 17 мая освободили из-под стражи в Дубае, где он находился с марта. Там он был арестован и ждал экстрадиции в Нидерланды. Его дважды заочно осудили за торговлю наркотиками и вооруженное нападение на двоюродного брата. Спортсмена освободили на определенных условиях, которые адвокаты пока не разглашают.

В России у Промеса есть родственники, которые беспокоятся за него. Так, бабушка будущего ребенка, который вот-вот появится на свет, пообщалась с журналистами. Снежана Кулешова уверена, что дело против парня сфабриковано.

«Мне, конечно, Квинси очень жаль, я очень надеялась, что он выйдет из тюрьмы как можно скорее. Мне кажется, что эти все истории про него — просто выдумка, чтобы его посадить. Квинси очень добрый и хороший человек, семью свою любит и к нам всегда хорошо относился», – поделилась женщина.

Она призналась, что футболист подписал для нее футболку и постоянно приглашал на матчи, которые проходили в Краснодаре.

Ранее мы писали о том, что футболист «Спартака» Промес устроил скандал в полиции и пытался дать сотрудникам взятки.