Просто уснул, или приступ эпилепсии: что произошло с мужчиной, который устроил ДТП с 11 пострадавшими в Казани

В Казани водитель легковушки устроил массовое ДТП, в котором, предварительно, пострадали 11 человек. Мужчина мог потерять сознание, утверждает пассажир его авто. Также в Сети появилась версия, что он просто уснул.

По информации business-gazeta.ru, у водителя мог случиться приступ эпилепсии. Об этом журналистам рассказал мужчина, который ехал вместе с виновником массовой аварии.

«Увидел в зеркале, что у водителя закатились глаза, руки самопроизвольно прижались. Как я понимаю, у него случился приступ эпилепсии. Следующий момент — мы въезжаем на автобусную остановку, собственно, произошла авария», — рассказал пассажир.

По другой версии, водитель просто уснул за рулем. Об этом, к слову, заявил сам виновник аварии. Спиртное перед поездкой он не употреблял.

Также журналисты выяснили личность того, кто устроил массовое ДТП. Им оказался 30-летний мужчина, который взял машину в аренду.

Ранее популярный комик раскрыл, что впал в кому на три дня после ДТП. По его словам, это произошло в 2024 году.