«Просто кто-то забрал»: брат пропавших в лесу детей, которых ищут 500 человек, подозревает похищение

Брат детей, потерявшихся два дня назад в свердловском лесу, допустил, что их могли похитить. По его мнению, иначе нельзя объяснить, почему их до сих пор не нашли. Об этом сообщает Ura.ru.

Напомним, что несовершеннолетние отдыхали вместе с дедушкой на даче. В один из дней они отправились все вместе на рыбалку, однако назад вернулся лишь мужчина. После этого начались поиски детей, к которым уже подключились 500 человек – спасатели, силовики, волонтеры. Но пока результатов нет.

Как считает брат пропавших, их мог забрать посторонний, именно поэтому поиски не увенчались успехом. Он отметил, что лес обыскали уже почти весь.

«Мне кажется, они уже вышли на трассу, просто кто-то забрал и не хочет [их возвращать]. Ну, какой-то, наверное, плохой человек им попался», - рассказал брат детей.

Ранее мать потерявшихся детей взяла на себя вину за то, что с ними случилось. Она призвала не ругать дедушку, так как он здесь ни при чем.