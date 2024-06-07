Мать пропавших в свердловском лесу детей заявила о своей вине в случившемся

Мать детей, которые пропали в свердловском лесу, вышла на связь и заявила о своей вине в случившемся. Она призналась, что ответственна на исчезновение малолетних. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на соцсети.

Женщина отметила, что вина за то, что произошло с ее детьми, лежит на ней.

«Я мать, я виновата. Не судите его [дедушку] строго, он тоже настрадался», - сообщила россиянка.

Напомним, что вечером 4 июня пенсионер отправился с двумя внуками на рыбалку, когда они отдыхали на даче в Слободо-Туринском районе. Однако через сутки назад вернулся только пожилой мужчина. На данный момент к поискам несовершеннолетних подключены волонтеры, силовики и спасатели. Работы продолжаются вторые сутки. Мать пропавших уточнила, что у мальчика сейчас волосы длиннее, чем указаны на ориентировке.

Ранее в Стерлитамаке школьник избил мальчиков и поставил их на колени. Хулиган снимал все это на видео и угрожал детям, чтобы они не рассказывали взрослым.