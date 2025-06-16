«Просто хотел удалить зуб»: россиянин умер после визита к стоматологу

В Перми 35-летний мужчина скончался после удаления зуба мудрости. Россиянин впал в кому после операции и так и не смог прийти в себя. Об этом сообщает 59.ru.

По данным источника, у мужчины была острая боль, поэтому он решил обратиться к стоматологу. На приеме ему сказали, что необходимо удаление зуба мудрости. Россиянин согласился. Однако после операции ему стало хуже.

Человек из окружения мужчины рассказал, что у него появились осложнения после удаления зуба. Из-за них он впал в кому. В реанимации он пролежал полторы недели.

«Просто хотел удалить зуб, получил сепсис, полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких, но все-таки не выкарабкался», - рассказал источник.

Сообщается, что у погибшего остались жена и двое маленьких детей. В соцсетях подруга супруги мужчины просит ей помочь после потери любимого. Похороны россиянина состоялись 11 июня.

К слову, пока неизвестно, будет ли семья мужчины предъявлять претензии клинике, в которой проводилось удаление.

Ранее турист из Красноярска погиб во время забега в Карачаево-Черкесии.