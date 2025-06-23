«Просто дикие варвары»: закроют ли сафари-парк «Тайган» после трагедии с Зубковым

После трагического инцидента с основателем парка «Тайган» Олегом Зубковым, которого тяжело ранил лев, общественность требует радикальных мер. Политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко в эксклюзивном комментарии для «Абзаца» заявил о необходимости полного закрытия всех учреждений, содержащих диких животных в неволе.

«Мы просто дикие варвары, которых звери время от времени подъедают, поэтому закрывать надо полностью и все, не культивируя в подрастающем поколении норму, согласно которой ради своей потехи можно заковать кого-то в клетку. Когда мы заковываем животных диких, которые жили бы себе спокойно на воле, то сами низводим себя на уровень хуже животных», – считает мужчина.

Ярошенко предложил альтернативное решение, к примеру, перевод животных в специализированные заповедники и создание условий, максимально приближенных к естественной среде. А также обеспечение профессионального ветеринарного контроля

«Львов из «Тайгана» нужно отпустить в заповедник, где они смогут доживать свою жизнь в безопасности», – добавил общественный деятель.

Эта позиция находит поддержку среди экологов. Еще в апреле представители партии «Зелёные» выступали за запрет использования животных в цирковых представлениях, указывая на высокую смертность и случаи жестокого обращения.

Ранее сотрудница «Тайгана» Алексагина заявила, что лев не пытался растерзать Зубкова.