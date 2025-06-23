«Испугался резкого звука»: в парке «Тайган» объяснили нападение льва на Олега Зубкова

Пресс-секретарь директора крымского парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина назвала несчастным случаем нападение льва на Олега Зубкова. По ее словам, хищник испугался резкого звука закрывающейся железной двери.

«Все произошло во время вечернего кормления. Зубков отошел от машины, в которой находилась его супруга, и закрыл дверь — это и спровоцировало реакцию молодого хищника», - сказала Алексагина на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале парка.

Она также подчеркнула, что лев не пытался растерзать Зубкова, а просто схватил один раз, тут же отпустил и побежал дальше. При этом получивший травмы директор «Тайгана» все время был в сознании и даже держал льва за клыки, чтобы оттолкнуть от себя.

«Лев не нападал. Он его не рвал. Просто Олег Алексеевич оказался на пути у льва», - сказала пресс-секретарь.

В настоящее время Олега Зубкова прооперировали, он уже пришел в себя и даже может общаться с помощью записок.

«Он не говорит, но уже пишет и управляет делами парка дистанционно», - сказала сотрудница парка.

Стоит отметить, что именно Татьяна Алексагина спасла Зубкова. По словам очевидцев, она отогнала зверя с помощью ведра и пластикового совка. После чего раненого мужчину усадили в электрокар и увезли из вольера.