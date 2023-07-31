Проститутки забрались на крышу элитного интим-салона и были готовы прыгать

Стражи правопорядка накрыли интим-салон, который находился в историческом центре Северной столицы. Когда полицейские приехали туда, проститутки со своими клиентами решили сбежать через балкон на крышу. Но у них ничего не вышло.

Просто так зайти в салон у сотрудников полиции не получилось. Для этого им пришлось обращаться за помощью к спасателям со спецоборудованием. Металлическая дверь помещения долго не поддавалась.

Бордель представлял собой двухэтажную квартиру с большим залом с камином и несколькими спальными комнатами. Несмотря на то, что многие секс-работницы сбежали, полицейским удалось застать одну девушку.

«Ночные бабочки», которые находились на втором этаже, проскочили через балкон на крышу. Интересно, что вместе с ними хотели скрыться двое клиентов.

«Но куда с этой крыши можно уйти, непонятно, потому что все огорожено. Здесь даже колючая проволока натянута. Там, дальше, есть точно такое же ограждение. И самое главное, что большинство крыш здесь закрыты», – показывает на месте событий корреспондент РЕН ТВ.

Постоянными клиентами интим-салона часто становились обеспеченные россияне и иностранцы. Поэтому бордель организовали в историческом центре Санкт-Петербурга. При этом жильцы дома и не подозревали о существовании салона.

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